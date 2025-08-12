Cerchione a CN24: "Chiesa è in contatto con Conte! A centrocampo punterei su questo nome, sarebbe un affare"

Ultime notizie Napoli - Luca Cerchione è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). 

“Juanlu ha detto che l’unica destinazione che accetterebbe è il Napoli, nonostante in Inghilterra offrono le cifre richieste dal Siviglia. Secondo me il Napoli si basa molto sulla volontà del giocatore e porterà avanti il braccio di ferro. Il tutto è collegato alla cessione di Zanoli che è conteso da Bologna e Udinese. Il Napoli ha anche Mazzocchi ma cerca un vice Di Lorenzo futuribile, per questo non molla Juanlu”.

Il profilo del centrocampista che cerca il Napoli? Da quando si è parlato di Musah è cambiato che il Napoli ha fatto altri investimenti in altri ruoli, quindi non credo che si discosterà dalle cifre iniziali offerte al Milan. Da Milano mi dicono che Musah è considerato incedibile, a meno di offerte vicino ai 30 milioni. Su Fabbian ho perplessità perchè ha un ruolo più avanzato rispetto ad Anguissa, in tal senso il nome buono è ancora quello di Miretti perchè se arriva a 15 milioni può essere un affare. Occhio alla pista Elmas che andrebbe a coprire due ruoli, il vice Lang ed il vice Anguissa”.

Su Chiesa: “Mi risulta che il calciatore si è rimesso in contatto con Conte, non è felice del minutaggio e vuole andare via. Il Liverpool apre al prestito, questa è un’operazione da fine mercato. Si è letto anche di Zinchenko, ma io inizierei a badare anche alle liste. Normale che tanti calciatori si propongono ad un club con i soldi con il Napoli. ADL ha dato un budget a Conte per completare la rosa, non dimentichiamoci degli esuberi da piazzare”.

Competizione Meret e Milinkovic Savic? Bisognerà capire cosa vorrà fare Conte. Lui spesso tente a cambiare idea in corso, come fatto con i moduli sin dalla passata stagione. Ci ha abituato a sorprese, io vedo 4-5 titolari inamovibili nel Napoli, il resto si giocheranno il posto".

