Sky - Il Milan deve prendere una decisione, Musah ha già scelto tra Napoli e Nottingham

Calciomercato Napoli - Il giornalista esperto di calciomercato Marco Demicheli negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli:

Calciomercato Napoli, le ultime su Musah

"Musah sta convincendo, anzi ha già convinto anche Massimiliano Allegri. All’inizio di questo mercato, il piano del Milan prevedeva certamente la sua cessione. Ma con il passare delle settimane, e grazie al lavoro svolto, il centrocampista americano è riuscito a entrare sempre più nel cuore dell’allenatore. È un giocatore duttile, può ricoprire tanti ruoli: può giocare sulla fascia sinistra, può fare il terzino, può giocare in un centrocampo a due da mediano oppure da mezzala. Insomma, è uno di quei profili che piacciono molto agli allenatori. Se fosse per Allegri, probabilmente Musah resterebbe. Tuttavia, ci sono delle offerte sul tavolo.

Il Nottingham Forest ha messo sul piatto 30 milioni di euro, mentre il Napoli, che lo aveva già trattato a giugno offrendo 25 milioni, è tornato forte sul giocatore proprio in queste ore. Adesso il Milan deve prendere una decisione. Dal punto di vista economico, l’ingresso di questa cifra sarebbe importante, considerando anche la cessione di Thiaw, come dicevamo prima. Trenta milioni non sono pochi, quindi il club sta valutando attentamente se accettare e cedere anche Musah.

Da parte sua, il giocatore probabilmente preferirebbe restare in Italia, quindi trasferirsi al Napoli. Tuttavia, la Premier League – e in particolare il Nottingham Forest – rappresenta l’opzione economicamente più vantaggiosa, sia per il Milan che per il giocatore stesso. Sono ore di riflessione, e vedremo quale sarà la scelta del club rossonero".