Sportitalia - Napoli su Musah, ma per ora nessuna offerta: super richiesta del Milan

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Yunus Musah, centrocampista del Milan che piace anche al Napoli:

"Yunus Musah non è incedibile e questo lo sappiamo. Per il Milan servono ora almeno 30 milioni tondi, anche con bonus ma facilmente raggiungibili. Il Napoli si è informato nelle ultime 72 ore, ma almeno per il momento ha deciso di non andare fino in fondo, vedremo se cambierà idea. Il Nottingham Forest, che nel frattempo sta chiudendo altre operazioni di mercato, ha fatto una proposta che per ora non si avvicina ai 30 milioni con le modalità che vorrebbe il Milan e quindi siamo in una fase di stand-by".

