Calciomercato Napoli, dopo Grealish-Sterling si riflette su Zinchenko: le ultime

Calcio Mercato  
Calciomercato SSC Napoli, le ultime news da Il Mattino: c'è l'ipotesi Zinchenko, riflessione in corso

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla dell'ipotesi Zinchenko:

"I giorni di Ferragosto non sono, in Italia, per tradizione giorni particolarmente intensi. All'estero no, tant'è che Liga e Premier giocano la prima giornata. E gli esuberi Oltremanica sono gli osservati speciali: le suggestioni di metà estate sono rimasti sogni perché Raheem Sterling del Chelsea e Jack Grealish del Manchester City resteranno in Inghilterra. Grealish ha firmato per l'Everton. Però Manna ha monitorato le due situazioni: ma il tetto salariale sarebbe saltato in caso di arrivo, anche senza la copertura salariale al 100%. Discorso che da qualche giorno potrebbe essere virato sul 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno basso ma soprattutto anche ala sinistra con un grande senso tattico che lascia i Gunners: una riflessione è in corso, è giustifica il momento di stand-by dopo aver speso circa 140 milioni di euro in questo mercato".

Oleksandr Zinchenko con l'Arsenal
