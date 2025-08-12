Raspadori si presenta all'Atletico Madrid: "Un sogno che si realizza! Simeone tecnico totale, voglio vincere altri trofei dopo gli scudetti"

Notizie calcio - Giacomo Raspadori si presenta all'Atletico Madrid. L'ex attaccante del Napoli ha rilasciato una breve intervista ai microfoni ufficiali del club spagnolo:

"Sono super felice ed emozionato, nemmeno nel migliore dei sogni si può pensare di vestire la maglia di un club così importante come l’Atletico Madrid. Sono orgoglioso di questa possibilità, non vedo l’ora di scendere in campo perchè sono super carico”.

Aver vinto due scudetti in Italia è stato molto importante, mi porta qui con grande carica e voglia. Farò di tutto per vincere qualcosa anche qui, con sacrificio, sudore e determinazione”.

Come mi descrivo? Sono rispettoso e ambizioso, ho sempre messo il bene della squadra davanti a tutto. In campo do sempre il massimo senza risparmiarmi. Magari con poche parole, ma con l’atteggiamento cerco di essere d’esempio a chi è intorno a me”.

Essere allenato da Simeone? Una cosa grandissima, è un tecnico totale. Ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno identità felice, lo ammiro molto e mi incuriosisce lavorare con lui”.

Messaggio ai tifosi dell'Atletico? La grandezza del tifo e di quanto amano questo club, si sente la passione. Spero di regalare tante gioie a questa tifoseria”.