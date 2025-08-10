Si complica Lookman per l'Inter, Zazzaroni: "Gente vicina ai Percassi conferma che..."

LookmanLookman

Non arribano buone notizie per l'Inter che sta provando a fare di tutto per chiudere l'acquisto di Ademola Lookman e ora arrivano delle novità in merito a questa vicenda che rischia di complicarsi per i nerazzurri

A spiegare tutto è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sui propri canali social:

«Riflessioni dal treno. Gente vicina a Percassi sostiene che sia disposto a vendere Ademola alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners: 52+6 netto solidarietà in 4 anni. Ma sono solo supposizioni. Lookman tiene duro, presto gli sviluppi in un senso o nell’altro. Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che glielo faccia». Questa valutazione, se confermata, renderebbe la trattativa estremamente difficile per le casse dell’Inter.

