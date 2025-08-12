Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento pomeridiano giorno 14: DIRETTA VIDEO dalle 18.15
Ritiro Napoli
12-08-2025 15:45
fonte : dai nostri inviati: Russo, Lombardi e Nicotra
Ritiro Napoli a Castel di SangroÂ 2025Â / CASTEL DI SANGRO (AQ) -Â Gentili lettrici e lettori diÂ CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto allaÂ diretta videoÂ delÂ ventesimo allenamentoÂ delÂ NapoliÂ di AntonioÂ ConteÂ in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridianoÂ delÂ giorno 14Â di ritiro aÂ Castel di SangroÂ dellaÂ SSC NapoliÂ prima dell'amichevoleÂ contro l'Olympiakos.
Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento pomeridiano giorno 14Â | DIRETTA VIDEO
L'appuntamento Ã¨ dalle oreÂ 18:15Â per la diretta video diÂ CalcioNapoli24Â dell'allenamento delÂ NapoliÂ diÂ Conte.Â Potrete seguirci in diretta video suÂ CalcioNapoli24Â TV (canale 79 DTT), sulÂ canaleÂ YoutubeÂ diÂ CN24, in compagnia dei nostri inviati:Â Russo,Â LombardiÂ eÂ Nicotra.
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di AntonioÂ ConteÂ per il ritiro aÂ Castel di SangroÂ 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Dâ€™Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.
MartedÃ¬ 12 agosto:
- 11-11.50 -Â Buongiorno Castel di SangroÂ con l'allenamentoÂ mattutino LIVE dal campo
- 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
- 14:30-14:45 -Â TGÂ pranzo
- 15:00-16:00 -Â FiloÂ direttoÂ con i tifosi
- 18:15-19:30 -Â Buon pomeriggio Castel di SangroÂ con l'allenamentoÂ pomeridianoÂ LIVE dal campo
- 19:30-19:45 -Â TGÂ serale
