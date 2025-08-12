Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento pomeridiano giorno 14: DIRETTA VIDEO dalle 18.15

Ritiro Napoli fonte : dai nostri inviati: Russo, Lombardi e Nicotra
Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento pomeridiano giorno 14: DIRETTA VIDEO dalle 18.15

Ritiro Napoli a Castel di SangroÂ 2025Â / CASTEL DI SANGRO (AQ) -Â Gentili lettrici e lettori diÂ CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto allaÂ diretta videoÂ delÂ ventesimo allenamentoÂ delÂ NapoliÂ di AntonioÂ ConteÂ in ritiro in Alto Sangro. Si tratta dell'allenamento pomeridianoÂ delÂ giorno 14Â di ritiro aÂ Castel di SangroÂ dellaÂ SSC NapoliÂ prima dell'amichevoleÂ contro l'Olympiakos.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, allenamento pomeridiano giorno 14Â | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento Ã¨ dalle oreÂ 18:15Â per la diretta video diÂ CalcioNapoli24Â dell'allenamento delÂ NapoliÂ diÂ Conte.Â Potrete seguirci in diretta video suÂ CalcioNapoli24Â TV (canale 79 DTT), sulÂ canaleÂ YoutubeÂ diÂ CN24, in compagnia dei nostri inviati:Â Russo,Â LombardiÂ eÂ Nicotra.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di AntonioÂ ConteÂ per il ritiro aÂ Castel di SangroÂ 2025:

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
  • Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Dâ€™Angelo
  • Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
  • Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

MartedÃ¬ 12 agosto:

  • 11-11.50 -Â Buongiorno Castel di SangroÂ con l'allenamentoÂ mattutino LIVE dal campo
  • 12:00-14:00 - CalcioNapoli24 Live
  • 14:30-14:45 -Â TGÂ pranzo
  • 15:00-16:00 -Â FiloÂ direttoÂ con i tifosi
  • 18:15-19:30 -Â Buon pomeriggio Castel di SangroÂ con l'allenamentoÂ pomeridianoÂ LIVE dal campo
  • 19:30-19:45 -Â TGÂ serale
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top