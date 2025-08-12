CorSport - Elmas può essere ciò che non è stato Ndoye! La sua reazione quando ha saputo del Napoli

Calciomercato Napoli, l'ultima idea degli azzurri porta ad un possibile e clamoroso ritorno di Eljif Elmas

Calciomercato Napoli - L'ultima idea del marcato del Napoli porta al suggestivo ritorno di Eljif Elmas, jolly macedone che fu ceduto un anno e mezzo fa al Lipsia per oltre 25 milioni.

Ritorno Elmas a Napoli, le ultime 

Di Eljif Elmas e della suggestione di un suo ritorno al Napoli, ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Elif Elmas, 25 anni, il macedone che Spalletti definiva, «la luce dei miei occhi», e che per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye: un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso.

Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l'ha ceduto a dicembre 2023. Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c'era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c'è. E lui, tornerebbe di corsa".  

