Repubblica - Musah o un esterno stile Chiesa: solo in un caso Conte tornerà al 4-3-3

Calcio Mercato  
Repubblica - Musah o un esterno stile Chiesa: solo in un caso Conte tornerà al 4-3-3

Calciomercato Napoli, Conte tornerà al 4-3-3 solo se arriverà un esterno in stile Chiesa

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla delle strategie di mercato attuali degli azzurri:

"Gli indizi arriveranno dall’ultima fase del mercato: se il Napoli prenderà un altro esterno offensivo (Grealish è diretto all’Everton, resta in stand-by Chiesa), Conte tornerà alla formula del tridente, se l’investimento fosse dirottato in mediana (Musah del Milan), il nuovo modulo avrebbe più forza e si potrebbe cercare un attaccante con caratteristiche diverse. Il Napoli, intanto, ha ceduto Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid per una cifra complessiva di 26 milioni di euro e ha riallacciato i contatti con Juanlu, alternativa designata di Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra: il Siviglia resta fermo sulla richiesta di 20 milioni. Il Napoli intanto torna a pensare a Elmas che la scorsa stagione è stato protagonista con il Torino".

Federico Chiesa
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top