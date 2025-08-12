Repubblica - Musah o un esterno stile Chiesa: solo in un caso Conte tornerà al 4-3-3

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla delle strategie di mercato attuali degli azzurri:

"Gli indizi arriveranno dall’ultima fase del mercato: se il Napoli prenderà un altro esterno offensivo (Grealish è diretto all’Everton, resta in stand-by Chiesa), Conte tornerà alla formula del tridente, se l’investimento fosse dirottato in mediana (Musah del Milan), il nuovo modulo avrebbe più forza e si potrebbe cercare un attaccante con caratteristiche diverse. Il Napoli, intanto, ha ceduto Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid per una cifra complessiva di 26 milioni di euro e ha riallacciato i contatti con Juanlu, alternativa designata di Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra: il Siviglia resta fermo sulla richiesta di 20 milioni. Il Napoli intanto torna a pensare a Elmas che la scorsa stagione è stato protagonista con il Torino".