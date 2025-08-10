Sorrento, Conte a CN24: "Il Napoli ha due giocatori fortissimi! Super contento anche col 4-0, su Conte e Manna dico..." | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Triplice fischio finale, il Napoli batte 4-0 il Sorrento nella quarta amichevole del ritiro di Castel di Sangro grazie alle reti di Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku.

Napoli Sorrento intervista Mirko Conte

Nel post-partita parla a CalcioNapoli24 l'allenatore del Sorrento Mirko Conte, che ci racconta il suo match, l'incontro con l'omologo Antonio Conte e con il ds del Napoli Giovanni Manna.

Due categorie di differenza, tanto caldo, ma la voglia non è mancata. Cosa resta di Napoli-Sorrento 4-0?

“Sapevamo che saremmo venuti qui e sarebbe stata una partita difensiva, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato all’inizio e sono super contento: abbiamo visto qualche principio su cui abbiamo lavorato per venti giorni, abbiamo affrontato una squadra forte e siamo contenti di una prestazione tosta contro una squadra che ci ha messo in difficoltà”

Che impressione le ha fatto il Napoli?

“Una squadra forte, si vede il lavoro che il mister Conte sta facendo da inizio ritiro: ha ritmo, mantiene il possesso palla, vuole dominare la partita, non si discosterà molto dalla passata stagione”

Con Antonio Conte vi siete ritrovati dopo tanto tempo.

“Ha fatto piacere rivederlo, era la prima volta da avversario in panchina, poi è ovvio che non ci sia stato molto tempo per parlare in queste situazioni, ma c’è stato il piacere di averci ospitato, di poter affrontare una grande squadra”

In campo c’erano giocatori come Lorenzo Lucca e Noa Lang.

“Fortissimi, credo che non abbiamo ancora visto nulla di loro: sono all’inizio, il lavoro dell’allenatore li farà uscire fuori. Il campionato inizierà tra due settimane ma sono giocatori che daranno una grandissima mano ad una squadra molto forte”

In campo c’era anche il ds Manna, che lei conosce dai tempi del Lugano.

“Lo saluto sempre molto volentieri, abbiamo sempre modo di incontrarci tante volte. Lui si è evoluto tanto negli anni, al Lugano viveva molto la panchina e lì veniva a vedere le partite: era un allenatore aggiunto, poi le carriere si sono sviluppate in maniera eccezionale. Si è dimostrato ciò che era in quel periodo, e si intravedeva”

Che prospettive può avere questo Napoli?