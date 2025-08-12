Champions League, Napoli in terza fascia. Gazzetta: intriga il ritorno di Conte in Europa, vuole superare un tabù

Notizie SSC Napoli - Sarà una stagione lunga e avvincente per il Napoli campione d'Italia che, oltre al campionato, faranno ritorno anche in Champions League.
A fine mese ci saranno i sorteggi della nuova formula della Champions League (inaugurata l'anno scordo), con il Napoli inserito in terza fascia. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:
"Il Napoli campione d’Italia è in terza fascia, l’Inter finalista a maggio è in prima, Atalanta e Juventus sono in seconda. Intriga il ritorno al top di Antonio Conte, che in 42 partite nella coppa regina non è mai andato oltre i quarti, raggiunti una sola volta con la Juventus nel 2013 (fuori con il Bayern, poi campione). L’ultima eliminazione, nel marzo 2023, avvenne contro il Milan, quando era al Tottenham".