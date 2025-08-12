Champions League, Napoli in terza fascia. Gazzetta: intriga il ritorno di Conte in Europa, vuole superare un tabù

Notizie SSC Napoli - Sarà una stagione lunga e avvincente per il Napoli campione d'Italia che, oltre al campionato, faranno ritorno anche in Champions League

A fine mese ci saranno i sorteggi della nuova formula della Champions League (inaugurata l'anno scordo), con il Napoli inserito in terza fascia. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli campione d’Italia è in terza fascia, l’Inter finalista a maggio è in prima, Atalanta e Juventus sono in seconda. Intriga il ritorno al top di Antonio Conte, che in 42 partite nella coppa regina non è mai andato oltre i quarti, raggiunti una sola volta con la Juventus nel 2013 (fuori con il Bayern, poi campione). L’ultima eliminazione, nel marzo 2023, avvenne contro il Milan, quando era al Tottenham". 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
