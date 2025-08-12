Champions League, Napoli in terza fascia. Gazzetta: intriga il ritorno di Conte in Europa, vuole superare un tabù

Notizie SSC Napoli - Sarà una stagione lunga e avvincente per il Napoli campione d'Italia che, oltre al campionato, faranno ritorno anche in Champions League.

A fine mese ci saranno i sorteggi della nuova formula della Champions League (inaugurata l'anno scordo), con il Napoli inserito in terza fascia. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: