Sky - Frenata su Kevin, spunta un problema fisico: nuova iniziativa Conte-Manna

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli - Il giornalista esperto di calciomercato Marco Demicheli negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli calcio

Mercato Napoli, frenata per Kevin: i dettagli

"Dicevamo che il Napoli sta cercando almeno un centrocampista. Questo anche alla luce dell’uscita imminente di Raspadori, che domani sosterrà le visite mediche con l’Atlético Madrid. A quel punto, il club valuterà se prendere due centrocampisti – ad esempio Miretti più Musah, o uno dei due insieme a un altro profilo – oppure se virare su un rinforzo offensivo, magari un esterno d’attacco.

Tra i nomi seguiti c’è anche Kevin, che piace molto al Napoli, ma ha subito recentemente un infortunio al menisco, che lo terrà fuori per alcune settimane. Questo stop inevitabilmente frena il suo possibile arrivo, anche perché lo Shakhtar aveva fissato la richiesta a 40 milioni di euro. In questi giorni ci sarà una riunione e dei contatti tra Manna, direttore sportivo del Napoli, e Antonio Conte per definire la strategia: capire se puntare su un centrocampista, su un esterno offensivo, o su entrambi, e decidere poi su quali nomi andare in maniera concreta".

