Napoli-Juanlu, ultimatum al Siviglia! Spunta la data limite per chiudere: c'è già l'alternativa

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo, o almeno è questo l'obiettivo. Se l'arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona è ad un passo, gli azzurri proseguono il braccio di ferro con il Siviglia per l'operazione Juanlu Sanchez.

Ecco quanto riportato da Tuttosport sulla trattativa Napoli-Siviglia per Juanlu:

"Lo specialista del Siviglia ha già detto si alla società del presidente De Laurentiis da settimane: pronto un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Manca, però, ancora l’intesa totale con la formazione andalusa che continua a chiedere 20 milioni, ovvero gli stessi che sono pronti a garantire le inglesi Wolverhampton e Nottingham Forest per acquistarlo. Peccato che Sanchez non sembri affatto attratto dalla possibilità di sbarcare in Premier League e stia spingendo per volare in Serie A. Un pressing che potrebbe risultare decisivo per la chiusura dell’affare.

Attenzione però: il Napoli non intende andare ad oltranza e vuole una risposta definitiva dal Siviglia entro Ferragosto, altrimenti i Campioni d’Italia vireranno su un’altro terzino destro iberico. Fari puntati su Arnau Martinez del Girona, seguito in queste settimane pure da West Ham e Juve". 

