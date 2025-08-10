Capello: "Ma avete visto cos'ha fatto il Napoli? Sono sorpreso..."

Calciomercato Napoli - Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in merito al calciomercato SSC Napoli:

"Sono contento che Raspadori avrà un allenatore importante come Simeone in una piazza importante come l’Atletico Madrid. Sarà un grande test per lui, potrà fare molto bene giocando con grande continuità. Sono sorpreso dall’abilità che ha avuto il Napoli nell’acquistare giocatori importanti. Tutti hanno detto sì. C’è qualcosa che richiama l’attenzione dei giocatori in Europa e nel Mondo nell’accettare Napoli".