Infortunio Buongiorno, svelati i tempi di recupero: tornerà in campo direttamente nel 2027

Ultime notizie Napoli - La SSC Napoli di Massimiliano Allegri scalda i motori in vista della ripresa del campionato. All'orizzonte c'è la sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, in calendario il prossimo 10 ottobre, al termine della sosta per le Nazionali.

Napoli, come sta Buongiorno? I tempi di recupero

Alessandro Buongiorno, fermo dall'estate ed out nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, è al lavoro per rientrare a disposizione di Max Allegri. Ma quando sarà possibile rivederlo in campo? L'edizione odierna di Tuttosport ha svelato le ultime sui suoi tempi di recupero:

"Buongiorno è tornato ad allenarsi, ma non si rivedrà prima di gennaio".