Gotti boccia il Napoli: "È da ultimi posti per parametri di intensità"

Ultime notizie Napoli - Luca Gotti, allenatore, ha commentato le prestazioni negative della SSC Napoli di Massimiliano Allegri in diretta a Sky Sport.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"È abbastanza oggettivo, ci sono dei parametri fisici da tenere in considerazione. Questi sono i dati dopo le prime sette partite. I parametri dell’intensità del gioco sono da ultimo posto in classifica. Io non so quanto di questo possiamo caricare sulle spalle di Allegri. Vengono calcolati i parametri di intensità con i gps che abbiamo ora. Questi dati non sono responsabilità di Allegri? Lo estremizzo, ma se diamo a Guardiola, uno dei migliori al mondo, una squadra di 50enni che va in campionato, i parametri fisici non possono essere migliori. Ci sono giocatori importanti all’interno di questi parametri, costituiscono l’ossatura della squadra”.