Allegri si gioca una notte pesante: cosa può cambiare prima della sfida con la Roma

Allegri non può più sbagliare: la Champions diventa decisiva prima della Roma. Il Napoli si gioca una parte importante della propria stagione europea nella sfida contro il Bodo/Glimt.

Dopo un avvio complicato, Massimiliano Allegri ha bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia e presentarsi con un clima diverso al big match di sabato contro la Roma di Gian Piero Gasperini. La pressione cresce, mentre gli infortuni e i risultati deludenti continuano a complicare il percorso degli azzurri.

Allegri e Bodo/Glimt: vietato sbagliare in Champions League

Come evidenzia il Corriere della Sera, Napoli e Roma arrivano agli impegni europei con stati d'animo differenti, ma accomunati dalla necessità di conquistare punti. Se Gasperini punta a consolidare il cammino giallorosso, Allegri deve invece invertire una tendenza negativa che rischia di compromettere le ambizioni europee della squadra. Il tecnico azzurro è consapevole del peso della partita: «Sappiamo che in caso di vittoria vedremmo le cose in altro modo. Ma bisogna migliorare la condizione di alcuni calciatori che non sono al top e farlo senza avere l’ansia da prestazione».

La situazione è resa più complicata dai numerosi indisponibili, tra cui Alisson Santos, fermato da una lesione al bicipite femorale. Allegri, tuttavia, continua a difendere il gruppo e a ribadire la propria fiducia nei giocatori a disposizione, rinviando al mercato di gennaio eventuali interventi sulla rosa.

De Laurentiis, Allegri e Manna: cena per ritrovare serenità

Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis, l'allenatore e il direttore sportivo Giovanni Manna si sono ritrovati a cena in un hotel del centro, in un momento delicato per la squadra. Un incontro utile anche a mantenere il dialogo e la compattezza societaria. Dal canto suo, Alex Meret ha sottolineato la necessità di un maggiore sacrificio collettivo: «Abbiamo tutti qualità tecniche individuali ma dobbiamo aggiungerci quell’1% di sacrificio in più per il compagno».

La sfida contro il Bodø/Glimt diventa così un passaggio fondamentale anche in vista del confronto con la Roma al Maradona. Vincere significherebbe non soltanto conquistare punti preziosi in Champions League, ma anche affrontare il prossimo appuntamento di campionato con maggiore fiducia.