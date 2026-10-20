Allegri cambia modulo, Bodo/Glimt snodo fondamentale in vista di due trasferte

Il Napoli è chiamato a reagire dopo le recenti difficoltà e Massimiliano Allegri prepara nuove soluzioni per affrontare il Bodo/Glimt in Champions League. La priorità è ritrovare solidità, fiducia e risultati, senza lasciarsi condizionare dalla pressione. Il tecnico punta sui giocatori più rappresentativi e chiede alla squadra una prova di carattere.

Ritorno alla difesa a quattro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Allegri è orientato ad abbandonare la difesa a cinque per tornare alla linea a quattro. L'ipotesi più accreditata è il 4-2-3-1, con De Bruyne alle spalle di Hojlund, anche se resta possibile il ritorno al 4-3-3. In campo dall'inizio dovrebbero esserci anche Lobotka, McTominay, Di Lorenzo e Olivera, in una formazione profondamente diversa da quella vista a Venezia.

L'allenatore, però, non vuole puntare il dito contro i singoli: «Tutti i giocatori della rosa vanno difesi e hanno la mia fiducia incondizionata». Un messaggio rivolto anche a chi è chiamato a dimostrare di meritare la maglia azzurra, come Giovane e Lucca. De Bruyne e compagni, la ricetta per uscire dalla crisi Il momento resta delicato, con cinque sconfitte nelle prime nove partite secondo il bilancio richiamato dal tecnico.

Allegri invita a non farsi travolgere dall'ansia e insiste sull'importanza della qualità tecnica, della precisione nei passaggi e della gestione delle fasi più complicate. «Da questi momenti bisogna uscirne e dobbiamo farlo solo noi», ha sottolineato De Bruyne, consapevole del peso della sfida europea. Il Bodo/Glimt rappresenta uno snodo fondamentale anche in vista delle successive trasferte contro Porto e Manchester City.

Per il Napoli, conquistare i tre punti significherebbe riaprire prospettive importanti e ritrovare serenità in vista della gara con la Roma. Allegri pretende una prestazione attenta e ambiziosa: niente frenesia, ma determinazione e concretezza. Perché, in questa fase, sono soprattutto i risultati a fare la differenza.