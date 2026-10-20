Formazioni ufficiali Napoli-Bodo/Glimt Champions League: Allegri va con De Bruyne play! Knutsen recupera Blomberg
Champions League 19:47
Formazioni ufficiali Napoli-Bodo/Glimt 3ª giornata Champions League
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Formazioni ufficiali Napoli-Bodo/Glimt 3ª giornata Champions League
Champions League - Formazioni ufficiali Napoli-Bodo/Glimt con le scelte di Massimiliano Allegri e Kjetil Knutsen, match valido per la 2ª giornata Champions League. Formazioni Napoli-Bodo/Glimt, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Napoli-Bodo/Glimt
Formazioni ufficiali Napoli-Bodo/Glimt - Qui la comunicazione delle scelte di Allegri e Knutsen per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt.
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka
- BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. A disposizione: Lund, Nielsen, Aleesami, Maatta, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka
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