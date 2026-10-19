Doppietta Simeone in Parma-Torino: il Napoli l'ha venduto per 7 milioni comprando Lucca a 35
Notizie 22:15
Simeone
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Giovanni Simeone non si smentisce mai. L'ex attaccante azzurro venduto al Torino per 7 milioni di euro circa ha deciso la vittoria con il Parma per 0-3 con una doppietta. Il Napoli ha preferito lasciarlo andare puntando forte su Lucca due estati fa e pagandolo 35 milioni di euro complessivi tra base fissa e bonus
Giovanni Simeone non si smentisce mai. L'ex attaccante azzurro venduto al Torino per 7 milioni di euro circa ha deciso la vittoria con il Parma per 0-3 con una doppietta. Il Napoli ha preferito lasciarlo andare puntando forte su Lucca due estati fa e pagandolo 35 milioni di euro complessivi tra base fissa e bonus.
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