Azzi: "In estate gli opinionisti hanno fatto a gara nell'indicare il Napoli candidata forte per lo scudetto"
Le Interviste 06:30
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Il duro commento di Marco Azzi su X per il Napoli:
"In estate gli opinionisti più quotati hanno fatto a gara nell'indicare il Napoli come candidata molto forte per lo scudetto, previsione fondata sulla conferma in blocco del gruppo della scorsa stagione. Ignorato il downgrade enorme per l'addio di Conte, immagino di proposito".
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