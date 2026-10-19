Cessione Anguissa, Repubblica: ecco cosa può accadere già fra due mesi e mezzo!

Calciomercato SSC Napoli, s'avvicina l'addio di Zambo Anguissa: niente rinnovo di contratto, trattative ferme ad un punto morto. Per questo, sarà certo l'addio a fine stagione ma già a gennaio può partire.

Sull'ipotesi cessione a gennaio di Zambo Anguissa, l'edizione de Il Mattino scrive:

"Vero che non ha il contratto rinnovato ma fino all'ultimo giorno ha una busta paga da oltre due milioni di euro a stagione. Insomma, vale la pena correre pure il rischio di farsi male. Poi, magari, a gennaio, dovesse arrivare l'offertona, anche il Napoli la prenderà in considerazione. Visto che a giugno va via a zero. Ma mancano due mesi e mezzo. E Anguissa è un bene prezioso. Sia come leader che come giocatore. [...] In ogni caso, nessun tipo di novità resta da attendersi sul fronte della sua permanenza: le trattative sono ormai a un punto morto, nessun appuntamento all'orizzonte e solo la voglia di dirsi addio. Ma Anguissa non può lasciare il Maradona con l'immagine svogliata degli ultimi tempi: ha vinto due scudetti, da protagonista. Ed è giusto che dia una mano al Napoli e ad Allegri in questo momento così delicato".