Slitta il rientro di Buongiorno: niente campo nel 2026, si punta a gennaio

Il rientro di Alessandro Buongiorno dovrà attendere ancora. Il difensore del Napoli, operato lo scorso luglio per una lesione al menisco, continua il percorso di riabilitazione, ma i tempi per rivederlo in campo si allungano. Il centrale azzurro non dovrebbe tornare a disposizione prima del nuovo anno.

Infortunio Buongiorno, tempi di recupero

Le condizioni del difensore, ex Torino, restano sotto osservazione, senza segnali che lascino ipotizzare un'accelerazione del recupero. Al momento, il giocatore è fuori sia dalla lista per la Serie A sia da quella per la Champions League, una situazione che conferma le difficoltà legate al suo ritorno. A fare il punto è Il Mattino, che descrive un percorso riabilitativo ancora lento e senza particolari novità.

Il quotidiano scrive: "L'ex capitano del Torino sta continuando la sua lenta attività di recupero. Il 2026 si chiuderà senza sorprese. E senza partite. Se ne parla a gennaio per rivederlo in campo".

Per il Napoli, dunque, si prospetta un'assenza prolungata in un reparto delicato come quello difensivo. La priorità resta permettere a Buongiorno di recuperare pienamente, senza forzare i tempi e rischiare ricadute. L'obiettivo è ritrovare il centrale nel corso di gennaio, quando le sue condizioni potranno essere rivalutate alla luce dei progressi compiuti. Una data che, al momento, rappresenta una prospettiva e non ancora una certezza: molto dipenderà dall'evoluzione della riabilitazione nelle prossime settimane.