Napoli-Bodo Glimt, Repubblica - Mezza rivoluzione di Allegri: cambio modulo con non poche novità

Ultime notizie calcio Napoli - Una mezza rivoluzione quella di Allegri per la gara di stasera contro il Bodo. Come si legge su Repubblica, il tecnico passa al 4-2-3-1 con non poche novità di formazione dal primo minuto rispetto a sabato scorso:

"Le novità saranno 6: in difesa torna Rafa Marin. Sarà lo spagnolo ad affiancare Rrahmani, a caccia del riscatto dopo l'errore che ha spianato la strada al gol di Adams. Di Lorenzo e Olivera, preferito a Spinazzola, completeranno il quartetto davanti a Meret. In mediana Allegri è intenzionato a schierare la coppia Lobotka-McTominay.

Nuovo pure il quartetto offensivo. Il punto di riferimento torna Hojlund che proverà a sbloccarsi in Champions. Alle sue spalle toccherà a Kevin De Bruyne. Il belga dovrà cancellare il rigore di Venezia e aiutare gli azzurri ad uscire dalla crisi. Gli attaccanti esterni dovrebbero essere Politano e Lang".