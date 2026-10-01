Due colpi di scena hanno fatto scoppiare una guerra senza esclusione di colpi tra Coni e Federcalcio

Ultime notizie Serie A - Due colpi di scena in dieci ore hanno fatto scoppiare ieri una guerra senza esclusione di colpi tra Coni e Federcalcio, con la politica a dar fuoco alle polveri come scrive il Corriere della Sera.

In tarda mattinata è arrivato l’affondo del ministro dello sport Andrea Abodi contro Marco Di Paola (vicario di Luciano Buonfiglio) e a Diana Bianchedi, l’altra vice nel doppio e contestato ruolo di capo delegazione degli azzurri della Federcalcio di Malagò. A ora di cena Diana Bianchedi ha affondato il suo, di colpo, dimettendosi non dalla Giunta del Coni ma dal ruolo di capo delegazione in Figc: