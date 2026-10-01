Due colpi di scena hanno fatto scoppiare una guerra senza esclusione di colpi tra Coni e Federcalcio
Ultime notizie Serie A - Due colpi di scena in dieci ore hanno fatto scoppiare ieri una guerra senza esclusione di colpi tra Coni e Federcalcio, con la politica a dar fuoco alle polveri come scrive il Corriere della Sera.
In tarda mattinata è arrivato l’affondo del ministro dello sport Andrea Abodi contro Marco Di Paola (vicario di Luciano Buonfiglio) e a Diana Bianchedi, l’altra vice nel doppio e contestato ruolo di capo delegazione degli azzurri della Federcalcio di Malagò. A ora di cena Diana Bianchedi ha affondato il suo, di colpo, dimettendosi non dalla Giunta del Coni ma dal ruolo di capo delegazione in Figc:
"La mossa di Bianchedi spariglia le carte ed è apertamente politica. Ieri il Coni ha ricevuto il quarto parere giuridico sul commissariamento del calcio (ampio, motivato e favorevole) e nel confronto in Giunta previsto attorno al 10 ottobre, quando Buonfiglio proporrà di commissariare il calcio, Diana Bianchedi potrà esprimere il suo voto, libera dai condizionamenti del suo ruolo in Figc o da un eventuale veto dell’Anac a un possibile conflitto di interessi.
A questo punto, già nel proporre il commissariamento alla Giunta, Buonfiglio dovrà contare i voti (palesi) a favore o contro la sua decisione. In Giunta i fedelissimi di Malagò non sono pochi, a partire da Federica Pellegrini; bisognerà vedere quanti si schiereranno con lui"