Il Napoli ha sotto contratto un giocatore che è nell'anno della consacrazione definitiva

Calciomercato SSC Napoli - Può essere l’anno buono per la consacrazione di Giuseppe Ambrosino, attaccante del Modena in prestito secco dal Napoli. Ne parla Tuttosport.

La scorsa stagione sarà meglio metterla da parte per sempre. Da una parte, rientrando al Napoli, esordio in Serie A e in Champions League ma pochi giorni dopo "la rottura con Antonio Conte in seguito ad alcune scintille col suo procuratore, che aveva contestato lo scarso utilizzo del suo assistito, mandando Conte su tutte le furie. Napoli con cui Ambrosino è legato fino al giugno 2030, è un importante asset del club"

Ambrosino è capace di fare sia il centravanti che la seconda punta "e, probabilmente, anche il trequartista. Ha una tecnica con pochi eguali in Serie B, a volte, nelle movenze, pare di vedere un Romario in piccolo. E che potrebbe essere sbarcato a Modena nel momento giusto per mettersi in mostra. Lo dicono anche le partite di questo inizio di stagione. Debutto a Ferragosto in Coppa Italia, Modena sconfitto 3-2 ma entrambe le reti sono di Ambrosino. Poi due assist nello 0-3 inflitto alla Cremonese, due reti nelle ultime due di campionato che al Modena hanno fruttato 4 punti. Per Ambrosino potrebbe essere un’altra tappa chiave della sua ascesa".