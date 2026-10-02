Badiashile titolare con il Frosinone? Allegri lo vede in due ruoli: chi potrebbe lasciargli il posto

Ultime notizie calcio Napoli - L'esordio di Benoit Badiashile con il Napoli è stato da incubo. Dieci minuti in campo contro l'Inter e subito l'errore decisivo sulla rete di Thuram. Da quel momento in poi, l'ex Chelsea è sparito dai radar non giocando più. La sosta ha aiutato il difensore a migliorare innanzitutto la condizione fisica ma anche il feeling in campo con i suoi nuovi compagni di reparto. Adesso è pronto per ritagliarsi uno spazio importante. Allegri lo vede in due posizioni difensive come spiega il Corriere dello Sport.

Badiashile Napoli, le ultime sulle condizioni del difensore

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo Benoit Badiashile che potrebbe trovare spazio alla ripresa del campionato:

"Ma la difesa a tre, quella provata in questi giorni in allenamento, aspettando il Frosinone e dunque la fine della sosta, è uno spazio con tre posti per diversi protagonisti. Per ora ci sono, oltre a Beukema, anche Rrahmani (al centro) e Rafa Marin a sinistra. Ma le soluzioni possono essere tante. Sempre sul lato mancino, quello che era di Buongiorno e che tornerà suo quando sarà nuovamente a disposizione, può agire anche Badiashile, per cui si attende il ritorno in campo dopo i dieci minuti finali di Milano. L'ex Monaco può agire anche al centro, volendo, mentre dove ora viene provato Rafa Marin può ritrovarsi anche Olivera, già centrale (ma a due) in nazionale e marcatore sia a destra che a sinistra lo scorso anno con Conte".