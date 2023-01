Durante una live di Twitch, Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary Blasi, ha parlato anche del calcio:

"Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma. La Lazio? No dai, l'Inter a 'sto punto... Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli. Ilary tifa Lazio? No, no, lei non tifa proprio. Figlia di Totti? Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro".