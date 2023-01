Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la scena di Spalletti che rincorre Allegri per stringere la mano al termine della partita.

"È stata davvero umiliante la scenetta di Spalletti che insegue ostentatamente Allegri per stringergli la mano. Umiliante per Spalletti. Il Napoli è una grande squadra che ha vinto con classe. Non meritava questa piccineria gratuita".