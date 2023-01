Nino D'Angelo: "Napoli-Juve è speciale ma stasera è specialissima! La sto vivendo male..."

Nino D'Angelo è intervenuto a Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli:

Napoli-Juve è sempre speciale ma stasera è specialissima. La vivo male non vedo l'ora che si inizi. Voglio che cominci subiti la partita, è incredibile come uno sport possa fare questo, te fa stare col cuore nel vento. Stasera ci saranno 60mila cuori nel vento: mi fa piacere che la città viva questi momenti. Attorno alla squadra dobbiamo creare tranquillità, devono sapere che noi ci siamo e non saranno soli.