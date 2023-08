Gigi D'Alessio: "Spalletti uomo e tecnico eccezionale! Osimhen? Il suo futuro mi agita, ora serve il difensore"

Notizie calcio. Il cantante napoletano Gigi D'Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

"Luciano Spalletti è un amico, una grande persona e un tecnico eccezionale. Si dice sempre “squadra che vince non si cambia” e invece noi abbiamo già cambiato molto. Oltre a Luciano è andato via anche Giuntoli, però sappiamo che la società lavora sempre per tenere il Napoli su altissimi livelli. Lo scorso anno, di questi tempi, avevamo perso giocatori ritenuti indispensabili come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz. Eravamo rassegnati a un anno di sofferenza, poi abbiamo vinto con un super distacco".

La vicenda Osimhen le sta togliendo il sonno?

"Diciamo che me lo agita un po’, perché poi abbiamo imparato che questo calcio non è più legato alla maglia ma al denaro. E gli arabi, purtroppo, hanno la forza dei soldi e non si può mai stare tranquilli. Però credo che anche Victor voglia rimanere, qui lo amano tutti ed è un re. Attendiamo il difensore centrale con fiducia, la società si è meritata negli anni un bel credito. Il vero colpo di mercato fin qui è aver mantenuto tutti i big".