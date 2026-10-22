"Per il bene di tutti, resti lì dov'è". Politano show nel ruolo d'ala: voti e pagelle
Rassegna Stampa 00:45
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Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano è stato tra i protagonisti in assoluto della vittoria di ieri sera sul Bodo Glimt in Champions League. L'attaccante è andato in gol e dato l'assist a McTominay per il 3-2.
Napoli Bodo 4 3, voti e pagelle Politano
- Corriere dello Sport 8. Boom dopo 54’’ con un gol da urlo. Nella serata di gala ci mette pure l’assist per McTominay. L’errore di Vila-real è ampiamente alle spalle.
- Gazzetta dello Sport 7,5. Meritava una serata così dopo Vila-Real: gol fulmineo per velocità ed esecuzione. E l’assist del 3-2.
- Tuttosport 7. Segna il gol più veloce nella storia del Napoli in Champions. Prezioso il suggerimento per il tris napoletano.
- Il Mattino 7. A dirla proprio tutta, il "gol" più bello sta nella dedica. Perché il calcio arriva fino a un certo punto, poi c'è la vita di chi ha sposato Napoli e a Napoli ha trovato presente e futuro. Ma sbloccare la gara dopo 54'' varrebbe già solo una menzione di merito. Torna esterno d'attacco con compiti d'aiuto: per il bene di tutti, resti lì dov'è.
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