Benitez: "Cosa penso del Napoli visto a Venezia. Il match con il Bodo? La Champions è la terra di De Bruyne"

Ultime notizie calcio Napoli - Rafa Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore del Napoli ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Allegri che stasera si giocherà molto in Champions League contro il Bodo Glimt:

“Ci sono partite per niente semplici, penso al Napoli che aspetta il Bodo ma anche al Como che avrà contro - se qualcuno si fosse distratto - il Manchester United. Il passo falso del Napoli a Venezia? Ho avuto modo di vedere le immagini, le tante conclusioni e il rigore parato da Stankovic, i salvataggi sulla linea. Chi vuole ritenere il bicchiere mezzo pieno riparta da lì. Poi è vero che probabilmente esistono problemi, ma a quello ci ha già pensato Allegri.

La Champions è la terra di De Bruyne, tanto per fare il nome più autorevole. Ha la personalità per aiutare se stesso e i compagni a venirne fuori. Poi ci sono i gol di Hojlund o la regia di Lobotka. E’ una serata quasi decisiva e nessuno si tirerà indietro. Conosco Napoli, so cosa voglia dire avere al proprio fianco la gente: ognuno farà la propria parte, nelle difficoltà che comporterà la partita”.