Il Bodo/Glimt è arrivato a Napoli! Giocatori norvegesi in abiti estivi | VIDEO

Il Bodo/Glimt è arrivato ieri sera in città in vista della sfida di Champions League contro il Napoli, in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Bodo/Glimt arrivato a Napoli

Come mostrato nel video di CalcioNapoli24, la delegazione e i calciatori della squadra norvegese sono stati ripresi mentre salivano a bordo del pullman societario nel cuore del centro cittadino, prima di dirigersi allo Stadio Maradona per la rifinitura della vigilia. A catturare l'attenzione è stato soprattutto il look dei tesserati gialloneri: abituati alle temperature rigide e polari del Nord della Norvegia, i giocatori del Bodo Glimt si sono presentati con abbigliamento decisamente estivo, sfidando il clima partenopeo in maglietta e mezze maniche tra il sorriso e la curiosità dei presenti.

Un siparietto simpatico che accompagna l'attesa della vigilia, prima che la parola passi definitivamente al campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.