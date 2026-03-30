Corsa scudetto, Fascetti: "Per l'Inter sarebbe imperdonabile, Napoli con un Conte davvero molto bravo"

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, mister Eugenio Fascetti ha parlato della lotta al vertice:

"Davvero l’Inter capolista può mancare anche questo scudetto? L’Inter si era convinta di essere già la vincente, resta la stragrande favorita ma fa bene comunque a guardarsi dietro, sarebbe imperdonabile sciupare anche questa stagione. Il Napoli ha un Conte che si conferma davvero molto bravo e adesso ha recuperato tutti gli infortunati. Il Milan sta giocando bene ma non credo sia molto pericoloso per lo scudetto. Clamoroso il Como, la più bella rivelazione del campionato. Ha speso parecchio ma ha speso bene".