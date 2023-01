CdS, Mandarini: "Ecco perché ADL era nel ritiro della Juve stanotte"

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo', ha parlato del big-match di domani tra Napoli e Juventus. Queste le dichiarazioni del giornalista: "ADL nel ritiro della Juve? Probabilmente è successo già in passato in occasione di una partita con l'Inter o proprio con la stessa Juventus, anche se è un luogo abituale per lui. Può essere un messaggio anche per vedere il calcio in un modo più disteso, ADL ha una visione tutta sua di questo mondo e che va contro le liturgie consolidate. Allegri contro Spalletti? L'allenatore azzurro è stato bravo a non inasprire i toni dopo alcune parole del collega, 'buffo' è un termine indefinito. Inoltre ha dato una bella risposta e un carico di responsabilità quando ha parlato degli acquisti della Juventus e delle relative responsabilità. La squadra bianconera sta venendo fuori di prepotenza, ha totalizzato otto vittorie consecutive e i soli 7 gol subiti sono un patrimonio. Io però guardo la classifica non dalla posizione del Napoli, ma dalla seconda in giù. Il Napoli non deve steccare la partita. Juventus? Le cose migliori le ha prodotte sull'asse Kostic-Rabiot, mentre Di Maria ha giocato troppo ed è stato impalpabile. Incidenti sull'A1? Parliamo di cose del genere da ormai una quindicina di anni, quando purtroppo morì l'ispettore Raciti. Il problema vero è che questi delinquenti non solo si sono comportati come si è visto, ma lo hanno fatto su un'autostrada ".