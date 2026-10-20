Ferrara lancia un appello alla squadra: "Queste situazioni vanno risolte all’interno dello spogliatoio"

Dall'edizione odierna del Mattino Ciro Ferrara analizza il momento delicato del Napoli alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt, sottolineando l'importanza del sostegno del pubblico e della compattezza del gruppo. Per l'ex capitano azzurro, uscire dalla crisi richiede un confronto diretto tra i giocatori e una reazione concreta sul campo, a partire dall'impegno in Champions League.

Ferrara indica la strada: tifosi, dialogo e risultati

Nel suo intervento, Ferrara ha evidenziato il ruolo del Maradona in una serata che può incidere sul percorso europeo della squadra. «È importante che lo stadio riesca a fare la sua parte come sempre e dare una mano a tutta la squadra», ha dichiarato. Il sostegno dei tifosi, tuttavia, da solo non basta: «I protagonisti sono quelli che vanno in campo e devono essere loro a far sì che questo supporto sia utile alla causa».

Secondo l'ex difensore, la ripartenza deve cominciare all'interno dello spogliatoio, attraverso un confronto sincero tra compagni. Ferrara ha ricordato anche la propria esperienza in azzurro, quando le difficoltà venivano affrontate discutendo e cercando insieme le soluzioni. «Queste situazioni vanno risolte all’interno dello spogliatoio e subito dopo va trovata la cattiveria per andarsi a prendere risultati», ha spiegato, ribadendo che il dialogo deve tradursi rapidamente in una risposta sul terreno di gioco.

Ferrara e la crisi del Napoli: servono risposte immediate

L'ex capitano ha richiamato l'attenzione anche sui risultati recenti, che impongono una riflessione. Pur riconoscendo il valore dell'Arsenal, contro cui il Napoli ha perso, Ferrara ritiene che altre battute d'arresto meritino un'analisi approfondita. «A parte il ko con l’Arsenal che oggettivamente è una squadra superiore, ci sono state altre partite il cui risultato deve far riflettere»