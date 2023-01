Cambia il format della Supercoppa? Casini: "Stiamo studiando il modello spagnolo"

Ai microfoni di SportMediaset, prima della Supercoppa italiana, Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, ha parlarto della scelta di giocare la finale a Riyad:

"Siamo contenti dell'accoglienza, è la terza volta che la Serie A viene in Arabia Saudita e la dodicesima volta che si gioca all'estero". Raggiunto da "È per promuovere all'estero la bellezza del calcio italiano. La Spagna, che ci ha inseguito in Arabia Saudita, ha anticipato il modello della Final Four. È allo studio della Serie A, è un'opportunità perché vorrebbe dire collegare alla promozione del calcio quella della cultura".