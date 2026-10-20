Bodo/Glimt, Knutsen: "I piccoli dettagli hanno fatto la differenza, oggi siamo stati troppo incostanti"

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, ai microfoni di TV2 dopo Napoli-Bodo/Glimt 4-3:

"Il nostro approccio con il gruppo dei giocatori punta sempre al miglioramento costante, è una condizione necessaria per competere a questo livello. Non c'è dubbio che, quando siamo al massimo, riusciamo a mostrare di cosa siamo capaci. Tuttavia, sono i piccoli dettagli – sia in fase difensiva che offensiva – a determinare la qualità di una prestazione, e oggi siamo stati troppo discontinui"