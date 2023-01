Bergonzi: “Doveri ha dovuto solo osservare i calciatori: ha controllato agilmente la gara”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare così l’arbitraggio di Daniele Doveri in Napoli-Juventus: “Sono partite in cui la notte prima si fa fatica ad addormentarsi bene, ci si immagina migliaia di situazioni. Questa sera si è vista una partita con una sola squadra in campo, in cui Doveri ha solo dovuto osservare i calciatori, senza protagonismi. Ha controllato agilmente la gara, facilitato dalla superiorità del Napoli. Giusto il cartellino giallo per Danilo, mentre il Var non è dovuto mai intervenire. Dopo stasera inoltre considero la Juventus fuori dalla corsa scudetto, neanche loro si aspettavano una sconfitta del genere”.