“Merito al Napoli ma sono anche 10 punti di rammarico per l’Inter, perché ci sono state tante occasioni in cui avevano anche in mano la partita e hanno perso tanti punti. Al di là dei grandi meriti del Napoli resta il rammarico per i nerazzurro ma questa distanza è anche frutto dell’identità e qualità del Napoli”, così Valon Behrami, ex calciatore azzurro, presente negli studi di DAZN nel post partita di Inter-Verona.