Natan-Napoli, il gesto inequivocabile di Micheli

Calciomercato Napoli - È la nuova scommessa targa SSC Napoli: lo scorso anno è toccato a Khvicha Kvaratskhelia (scommessa stravinta dalla Georgia), adesso tocca a Natan Bernardo de Souza dimostrare che può valere la Serie A e la titolarità nella squadra campione d'Italia. Il peso di Kvara pure era enorme: sostituire Lorenzo Insigne, un decennio sulla fascia mancina del tridente dei partenopei.

E quello di Natan non è da poco: il 22enne brasiliano prende il posto di Kim Minjae, uno che in un solo anno ha spazzato via ogni ricordo di Kalidou Koulibaly e ha portato gli azzurri al trionfo in campionato. Sfiorando un'impresa anche in Champions, ma portando gli azzurri ad un nuovo record di piazzamento europeo. Anche le cifre dell'operazione ricordano quelle di Kvaratskhelia: 10 milioni di euro più bonus, con Natan che firmerà un quinquennale da 1,1 milioni di euro più bonus.

Natan-Napoli: Micheli ci mette la faccia

E adesso la nuova scommessa è Natan, difensore brasiliano arrivato dal Red Bull Bragantino: ci ha messo la faccia, Maurizio Micheli. Che l'ha accolto in Italia, l'ha accompagnato alle visite mediche di Villa Stuart dove ad attenderlo c'era il medico sociale Raffaele Canonico. Ci ha messo la faccia, il capo scouting della SSC Napoli: quasi a prendersi la paternità della scommessa. Più di trenta nomi circolati negli ultimi mesi per sostituire Kim Minjae, alla fine l'ha spuntata un semi-sconosciuto per il calcio europeo. Anche se, esattamente come accadde con Kvara, negli anni scorsi su di lui c'erano gli occhi di altre squadre italiane ed europee. Che però non hanno avuto il coraggio di affondare il colpo.

Maurizio Micheli e Natan a Villa Stuart

Il coraggio allo staff mercato della SSC Napoli non manca. E la fiducia è totale, dopo l'operato degli ultimi anni.

di Manuel Guardasole