Italia U21: vittoria allo scadere, cosa manca per la qualificazione agli Europei
Si commuove Silvio Baldini al termine della vittoria dell'Italia U21 contro l'Armenia U21 all'ultimo secondo con la rete decisiva del giovane talento Cisse del Milan che ha messo la palla in rete
Si commuove Silvio Baldini al termine della vittoria dell'Italia U21 contro l'Armenia U21 all'ultimo secondo con la rete decisiva del giovane talento Cisse del Milan che ha messo la palla in rete al minuto 95.
Italia U21: cosa manca per qualificarsi agli Europei
Silvio Baldini, tecnico della Nazionale Under 21, ha parlato alla fine della partita contro l'Armenia vinta per uno a zero al quinto minuto di recupero. “Se non era meritato il gol… Sarebbe stata un’ingiustizia, dopo due legni, un calcio di rigore, altre palle gol che non hai concretizzato. Alle volte queste partite le perdi. Io ero tranquillo fino alla fine, quando arrivi a una certa età non c’è più paura di perdere, di fare brutta figura, ma la speranza è quella che i ragazzi possano raccogliere quello che serve e che vogliono. Testa alla Polonia? Per forza, è uno scontro diretto”.