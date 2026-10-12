Villarreal-Napoli: azzurri accolti così in Spagna, ecco l'arrivo in albergo | VIDEO CN24
Champions League 21:20
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Villarreal-Napoli, l'arrivo in albergo degli azzurri
Ultimissime Calcio Napoli - In vista della seconda sfida della fase a gironi di Champions League contro il Villarreal, il Napoli respira l'aria delle grandi occasioni sul suolo spagnolo. Terminati gli impegni istituzionali con la conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri e del difensore Rafa Marín, oltre alla consueta seduta di rifinitura sul campo, gli azzurri sono rientrati nella struttura dell'Hotel Intelier Rosa a Castellón.
Villarreal-Napoli, l'arrivo degli azzurri in albergo
Ad attendere la delegazione partenopea si è radunato un nutrito gruppo di sostenitori e curiosi, che ha accolto i calciatori con entusiasmo al loro arrivo. Un clima importante che accompagna la squadra nelle ore di vigilia, in un match dove servirà
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