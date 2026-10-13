Il Napoli interrompe il digiuno in Champions del Villarreal: non vinceva da 4 anni

Ultime notizie calcio Napoli - Una serata da dimenticare per il Napoli, che crolla allo Estadio de la Ceramica per 3-1. Una gara iniziata come meglio non poteva con il gol di Amir Rrahmani, ma la squadra di Allegri è praticamente uscita dal campo dopo l'errore di Matteo Politano che ha regalato a Mikautadze il gol dell'1-1. Le botte di Mourino e di Oluwaseyi hanno consegnato i 3 punti agli spagnoli.

Il Villarreal non vinceva in Champions da 4 anni

Statistica, in tal senso, molto interessante da sottolineare. Con questa vittoria ai danni del Napoli, infatti, il Villarreal torna a vincere in Champions League dopo un digiuno che durava addirittura da 4 anni. Nello specifico 12 partite. Un dato che deve far riflettere Allegri e tutto il suo staff, soprattutto per capire le ragioni dietro il crollo a cui si è assistito nel secondo tempo, quando i cambi avrebbero potuto e dovuto portare nuove energie.