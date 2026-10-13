Il Napoli crolla in casa del Villarreal: xGol più alto e più grandi occasioni, ma non bastano | STATISTICHE

Calcio Napoli - Il Napoli crolla nella ripresa in casa del Villarreal nonostante le statistiche non certifichino, per così dire, un calo che c'è stato e che è stato fin troppo evidente. Alla fine la squadra di Massimiliano Allegri ha molto da recriminarsi, soprattutto per quanto ha sprecato nel primo tempo. Nel secondo, invece, è uscita la squadra di Inigo Perez che, con il suo palleggio, ha mandato in tilt De Bruyne ed i suoi. Notevole passo indietro del Napoli rispetto a quanto visto col Frosinone, nonostante le statistiche premino lo sforzo degli uomini di Allegri.

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