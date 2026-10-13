Caressa distrugge De Bruyne durante Villarreal-Napoli: "Ha camminato per tutto il secondo tempo"
Le Interviste 23:15
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Villarreal-Napoli 3-1, il commento di Fabio Caressa su De Bruyne
Champions League - Fabio Caressa, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la telecronaca della partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.
Champions League, Villarreal-Napoli: il commento di Caressa a Sky Sport
Di seguito le sue dichiarazioni:
"De Bruyne ha camminato per tutto il secondo tempo, non so se non stesse benissimo o meno".
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