Infortunati calcio Napoli: aggiornata la data dei rientri di Vergara, Favasuli e Neres

Ultime notizie calcio Napoli - Novità per quanto riguarda gli infortunati Favasuli, Vergara e Neres. i tre calciatori sono fermi ai box da diverse settimane, ma stanno lavorando per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. La prudenza la fa da padrone, ovviamente, ma l'edizione odierna di Tuttosport ha fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda i loro rientri così come quello di Alisson Santos.

Infortunati calcio Napoli, le ultime

Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Favasuli, Vergara e Neres ancora per diverso tempo. Il terzetto non sarà infatti convocabile prima della fine del mese di novembre. Di mezzo c'è però anche la sosta per le nazionali che sicuramente rappresenta un minimo vantaggio sotto questo punto di vista. Discorso analogo anche per Alisson: il brasiliano - spiega il quotidiano - sarà disponibile come i suoi compagni non prima della fine di novembre.