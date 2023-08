Calciomercato Napoli - Mentre il Napoli chiude il colpo Natan, tiene banco ancora - e soprattutto - la questione Victor Osimhen. Ma ci sono possibili novità a tal proposito.

Mercato Napoli, ultime su Osimhen

Come infatti riporta SkySport, continua la trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda e spunta a tal proposito l’idea di una doppia clausola rescissoria: una sarebbe per l’Europa e un’altra, quasi doppia, per l’Arabia Saudita.