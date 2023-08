Folorunsho, rinnovo e prestito: sono ore decisive, andrà a Verona o Empoli

Sono ore decisive per il futuro di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli che sarà quasi certamente ceduto in prestito in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere di Verona, per lui la strada è già segnata: sta per firmare un rinnovo contrattuale con il Napoli fino al 30 giugno 2027, dopodiché sarà girato in prestito.

Folorunsho

Calciomercato Napoli, per Folorunsho le alternative sono due: da una parte l'Hellas Verona, che è la destinazione preferita dal calciatore; dall'altra parte l'Empoli, che insiste e che può vantare anche un rapporto consolidato con la SSC Napoli.

Il club di De Laurentiis pretende un prestito oneroso e la formula del trasferimento sarà determinante per decidere le sorti del calciatore. La svolta decisiva è prevista per le prossime ore.